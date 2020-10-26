В Бишкеке за неделю Правила дорожного движения нарушили 2 тысячи 673 водителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, с 16 по 22 октября за управление авто в нетрезвом виде зарегистрировали 53 водителя.

за управление тонированными передними боковыми и лобовыми стеклами — 19 водителей;

управление авто без водительского удостоверения — 61 водитель;

иные нарушения — 2 тысячи 540.

На штрафную стоянку поставили 295 единиц транспортных средств. Сотрудники УПСМ просят водителей строго соблюдать Правила дорожного движения.