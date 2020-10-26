В Токмакской больнице отремонтируют инфекционное отделение

В Токмакской территориальной больнице капитально отремонтируют инфекционное отделение. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, организация здравоохранения хочет потратить на эти цели 12 миллионов 411 тысячу 984 сомов.

Отмечается, что отремонтировать планируется лечебный корпус и бактерицидную лабораторию.

Добавим, что ранее в Токмаке было капитально отремонтировано здание поликлиники 3-го микрорайона, в котором временно разместили инфекционную больницу. Она рассчитана на 216 койко-мест. Ее ремонт начался 28 июля 2020 года, всего профинансировано 45 миллионов 700 тысяч сомов.