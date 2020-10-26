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Общество
Сюжет: COVID-19

Эксперты выехали в Иссык-Кульскую область в рамках борьбы с коронавирусом

Фонд «Сорос-Кыргызстан» основал гражданскую инициативную группу экспертов в сфере общественного здравоохранения, состоящую из эпидемиологов, клиницистов и исследователей. Об этом сообщают в организации.

По данным фонда, они выехали в Иссык-Кульскую область. Отмечается, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в Кыргызстане после недолгого спада начало увеличиваться с приходом осени. В октябре поднимается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией, связанная с началом сезона ОРВИ и гриппа.

За полмесяца — в период с 12 по 25 октября — в стране зарегистрировано 6,5 тысячи новых случаев. При этом за первые три месяца пандемии — с 19 марта по 18 июня — в стране было зарегистрировано меньше — 2,6 тысячи случаев. «Если не сделать выводы из прошлых ошибок, то новая вспышка может оказаться куда тяжелее, чем та ситуация, которую страна пережила в июне-июле. В частности, ситуация с распространением COVID-19 после курортного сезона ухудшилась в Иссык-Кульской области. По официальным данным, более 3 тысяч жителей области были заражены коронавирусом за прошедший период. По запросу губернатора Иссык-Кульской области, областного штаба по борьбе с коронавирусом и Министерства здравоохранения поручено оказать поддержку в подготовке к осенне-зимнему осложнению эпидемиологической ситуации в области. Фонд «Сорос-Кыргызстан» основал гражданскую инициативную группу экспертов из сферы общественного здравоохранения, состоящую из эпидемиологов, клиницистов и исследователей», — отметили в организации.

Фонда «Сорос - Кыргызстан»
Фото Фонда «Сорос - Кыргызстан». Борьба с коронавирусом продолжается

Уточняется, что эта группа при поддержке фонда и Оксфордского университета ранее уже реализовала проекты по научному моделированию сценариев течения COVID-19 в стране, которое было представлено правительству КР в апреле и августе. Кроме того, эксперты участвовали во внедрении национальной горячей линии 118 по самодиагностике коронавируса. В этот раз они оказывают техническую и консультативную поддержку Иссык-Кульской области: проводят тщательные исследования и интенсивные обучения медицинских сотрудников всех учреждений здравоохранения области, включая ФАПы, ЦСМ, территориальные больницы и областную объединенную больницу в Караколе.

Эта инициатива реализуется гражданским обществом в целях своевременного и четкого реагирования на рост заболеваемости COVID-19.

Экспертная группа, наряду с предыдущими проектами Think tank, что означает «научно-аналитический центр», использует полномасштабный научный и практический подход к борьбе с эпидемией. Они вовлекают в процесс подготовки к осенне-зимнему периоду весь медперсонал медицинских учреждений Иссык-Кульской области и районные администрации, приезжая в каждую поликлинику и больницу для обучения врачей сортировке, диагностике, лечению и реабилитации пациентов с COVID-19. Тренинги в каждом учреждении провели опытные специалисты Кыргызстана, включая эпидемиологов, рентгенологов, инфекционистов, реаниматологов и кардиологов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170794/
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