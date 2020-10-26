Соавтор герба Кыргызстана стал почетным гражданином Иссык-Кульской области

Генерал-майор милиции, председатель «Клуба генералов КР» Садырбек Дубанаев удостоился звания почетного гражданина Иссык-Кульской области. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующую награду накануне вручил полномочный представитель правительства в области Балбак Тулобаев. Он отметил особый вклад, который Садырбек Мамбеталиевич внес в становление правоохранительных органов Кыргызстана, а также его заслуги перед отечеством в качестве одного из соавторов Государственного герба.

«В свою очередь Садырбек Дубанаев напомнил, что над созданием символа трудились не только они с Асеином Абдраевым, но и многие другие люди, в свое время внесшие свои предложения, пожелания и замечания. Генерал-майор милиции поблагодарил главу области за столь значимую для него награду», — говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что звания «Почетный гражданин Иссык-Кульской области» Садырбек Дубанаев удостоился также и за его активную общественную деятельность, направленную на развитие региона.

Фото пресс-службы МВД

Уроженец села Джети-Огуз Иссык-Кульской области Садырбек Дубанаев в прошлом, напомним, возглавлял УВД Нарынской и Джалал-Абадской областей. Был заместителем министра внутренних дел и заместителем председателя Пограничной службы республики. Один из соавторов Государственного герба Кыргызстана.