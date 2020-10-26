21:42
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Общество

Соавтор герба Кыргызстана стал почетным гражданином Иссык-Кульской области

Генерал-майор милиции, председатель «Клуба генералов КР» Садырбек Дубанаев удостоился звания почетного гражданина Иссык-Кульской области. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующую награду накануне вручил полномочный представитель правительства в области Балбак Тулобаев. Он отметил особый вклад, который Садырбек Мамбеталиевич внес в становление правоохранительных органов Кыргызстана, а также его заслуги перед отечеством в качестве одного из соавторов Государственного герба.

«В свою очередь Садырбек Дубанаев напомнил, что над созданием символа трудились не только они с Асеином Абдраевым, но и многие другие люди, в свое время внесшие свои предложения, пожелания и замечания. Генерал-майор милиции поблагодарил главу области за столь значимую для него награду», — говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что звания «Почетный гражданин Иссык-Кульской области» Садырбек Дубанаев удостоился также и за его активную общественную деятельность, направленную на развитие региона.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Уроженец села Джети-Огуз Иссык-Кульской области Садырбек Дубанаев в прошлом, напомним, возглавлял УВД Нарынской и Джалал-Абадской областей. Был заместителем министра внутренних дел и заместителем председателя Пограничной службы республики. Один из соавторов Государственного герба Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170759/
просмотров: 484
Версия для печати
Материалы по теме
Пакистанец незаконно ввозил своих сограждан для работы на территорию Кыргызстана
В Лейлеке задержаны члены ОПГ с крупной партией опия и гашиша
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
За минувшие сутки в Кыргызстане совершено 255 преступлений и правонарушений
В Иссык-Кульской области задержали трех мужчин, перевозивших наркотики
В Иссык-Кульской области построят туристические stop-точки
С начала года криминалисты МВД провели больше 3 тысяч экспертиз
В Тюпском районе подросток пытался повеситься. Его успел спасти дедушка
В Бишкеке задержана группа, занимавшаяся квартирными кражами и грабежами
Милиционеры встретились с имамами. Говорили об экстремизме
Популярные новости
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Совместное фото из&nbsp;ИК-47 вице-премьера и&nbsp;Камчи Кольбаева опубликовали в&nbsp;Сети Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Бизнес
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
Мобильный оператор&nbsp;О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
26 октября, понедельник
21:21
Решения ЕЭК по вопросу предварительного информирования облегчат жизнь бизнеса Решения ЕЭК по вопросу предварительного информирования...
21:02
Битва за пост мэра Бишкека. Нариман Тюлеев рассказал, кого он поддержит
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 октября: днем тепло
20:46
Соавтор герба Кыргызстана стал почетным гражданином Иссык-Кульской области
20:42
Скончался известный ученый академик Дюшен Маматканов