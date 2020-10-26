COVID-19. В мире заразились 42,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 348 тысяч 723. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 42 миллиона 990 тысяч 32 человека. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 635 тысяч 966), Индии (7 миллионов 909 тысяч 959), Бразилии (5 миллионов 380 тысяч 635), России (1 миллион 503 тысячи 652), Франции (1 миллион 130 тысяч 143), Аргентине (1 миллион 90 тысяч 589), Испании (1 миллион 46 тысяч 132), Колумбии (1 миллион 15 тысяч 885), Мексике (891 тысяча 160) и Перу (888 тысяч 715).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 28,9 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 688 тысяч 371.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 153 тысяч 625. За трое суток показатель вырос на 17 тысяч 130 человек. В том числе в США скончались 228 тысяч 229 человек, Бразилии — 156 тысяч 903, Индии — 119 тысяч 14, Мексике — 88 тысяч 924 и Великобритании — 44 тысячи 986.

В Кыргызстане зарегистрировали 56 тысяч 170 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 110 тысяч 542, Узбекистане — 65 тысяч 307, Таджикистане — 10 тысяч 776.