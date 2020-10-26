12:29
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. В мире заразились 42,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 348 тысяч 723. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 42 миллиона 990 тысяч 32 человека. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 635 тысяч 966), Индии (7 миллионов 909 тысяч 959), Бразилии (5 миллионов 380 тысяч 635), России (1 миллион 503 тысячи 652), Франции (1 миллион 130 тысяч 143), Аргентине (1 миллион 90 тысяч 589), Испании (1 миллион 46 тысяч 132), Колумбии (1 миллион 15 тысяч 885), Мексике (891 тысяча 160) и Перу (888 тысяч 715).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 28,9 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 688 тысяч 371.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 153 тысяч 625. За трое суток показатель вырос на 17 тысяч 130 человек. В том числе в США скончались 228 тысяч 229 человек, Бразилии — 156 тысяч 903, Индии — 119 тысяч 14, Мексике — 88 тысяч 924 и Великобритании — 44 тысячи 986.

В Кыргызстане зарегистрировали 56 тысяч 170 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 110 тысяч 542, Узбекистане — 65 тысяч 307, Таджикистане — 10 тысяч 776.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170740/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
В Минздрав поступило 2 тысячи заявлений от медиков на выплату компенсаций
В Минздраве считают, что вторая четверть должна пройти онлайн
Для лечения пациентов с COVID-19 подготовлено свыше 5 тысяч коек
Рост заболеваемости на юге страны Минздрав связывает с политическими событиями
В Кыргызстане еще 13 медиков заразились коронавирусом
За последние сутки не зафиксировано смертей от коронавируса
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 227 человек
В КР выявили 420 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 56 170
Красный Полумесяц Кыргызстана возобновил выездные волонтерские бригады помощи
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом
Популярные новости
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Совместное фото из&nbsp;ИК-47 вице-премьера и&nbsp;Камчи Кольбаева опубликовали в&nbsp;Сети Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети
Мэром Бишкека хочет стать организатор антитюлеевской акции Торохан Жунусбеков Мэром Бишкека хочет стать организатор антитюлеевской акции Торохан Жунусбеков
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
26 октября, понедельник
12:16
Шестой созыв не имеет права назначать референдум Шестой созыв не имеет права назначать референдум
12:14
В Вечном огне в Бишкеке мусор. Жители просят очистить монумент
12:12
Балбак Тулобаев покинул пост полпреда в Иссык-Кульской области
12:06
В Минздрав поступило 2 тысячи заявлений от медиков на выплату компенсаций
11:56
COVID-19. В мире заразились 42,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек