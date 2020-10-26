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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане еще 13 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 13 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, один медик заразился в Бишкеке, два — в Оше, два — в Ошской области, два — в Баткенской, два — в Иссык-Кульской и четыре — в Таласской.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны шесть медиков, из домашней самоизоляции — восемь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 588, из которых выписались с выздоровлением 3 тысячи 280.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170723/
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