В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 227 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 227 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 39 человек, Оше — 19, Чуйской области — 20, Ошской — 31, Таласской — 8, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 55, Баткенской — 32.

За весь период выздоровели 47 тысяч 843 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.