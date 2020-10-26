Для лечения пациентов с COVID-19 подготовлено свыше 5 тысяч коек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, из них реанимационных — 336.

«В рамках ожидаемого роста подготовлено свыше 8 тысяч мест. Кроме того, при необходимости могут быть подключены и в специализированных организациях здравоохранения», — отметил чиновник.

Алымкадыр Бейшеналиев сказал, что рост заболеваемости происходит из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических мер. «Приоритетными задачами для ведомства являются подготовка коек, запас необходимых лекарств», — заметил он.