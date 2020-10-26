В Кыргызстане за сутки выявили 420 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 98 случаев, Оше — 32, Чуйской области — 26, Ошской — 51, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 112, Баткенской — 49, Таласской — 16.

С марта в республике зарегистрировали 56 тысяч 170 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.