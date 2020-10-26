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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Красный Полумесяц Кыргызстана возобновил выездные волонтерские бригады помощи

Красный Полумесяц Кыргызстана возобновил выездные волонтерские бригады помощи гражданам с COVID-19 в Бишкеке, нуждающимся в срочной неотложной помощи. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что бригады состоят из врачей и волонтеров и будут дежурить круглосуточно. «Команда полностью экипирована, в спецмашине имеется кислородный концентратор, пульсоксиметр, дыхательные мешки Амбу, носилки и другое медоборудование. Выездные команды предварительно прошли обучение на такие темы, как первая помощь пострадавшим, подключение концентратора и дыхательных мешков, психосоциальная поддержка, этика обращения с пострадавшими, соблюдение собственной безопасности», — отметили в Красном Полумесяце.

Горячая линия по приему звонков от граждан с подозрением COVID-19 — 0502300190, 0704007574.

В Красном Полумесяце отметили, что бригады создали для того, чтобы помочь пациенту с доврачебной помощью и при необходимости — с транспортировкой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170708/
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