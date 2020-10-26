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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР

В Баткенскую область для недопущения эскалации конфликта на кыргызско-таджикской границе прибыл первый зампредседателя Погранслужбы Абдикарим Алимбаев. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

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Уточняется, что замглавы ГПС КР будет координировать действия силовых структур. Обстановка в местности Уч-Добо характеризуется как стабильная.

Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе в местности Уч-Добо произошел конфликт. Граждане Таджикистана стали прокладывать трубы на неописанном участке границы. Пограничный наряд КР потребовал прекратить работы, но граждане РТ не подчинились требованиям и вступили в словесную перепалку. Пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170704/
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