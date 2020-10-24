Вице-премьер-министр Максат Мамытканов посетил женскую колонию в селе Степном

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов посетил исправительную колонию № 2 для женщин в селе Степном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, замглавы кабмина ознакомился с условиями проживания женщин, посетил производственные участки на территории колонии и осмотрел объекты строительства и реконструкции, согласно плану учреждения, в рамках судебно-правовой реформы.

Максат Мамытканов побывал в центре реабилитации и социальной адаптации «Чистая зона» при исправительной колонии, который создан в целях ресоциализации осужденных женщин.

Он также ознакомился с работой центра мониторинга и анализа при Государственной службе исполнения наказаний.

«Центр создан для централизованного отслеживания оперативной обстановки в подведомственных учреждениях, контроля системы безопасности и потенциально опасных ситуаций, а также своевременного реагирования на них на территории всех исправительных колоний», — говорится в сообщении.

«В условиях быстро меняющегося мира внедрение высоких технологий значительно повысит качество работы государственных исправительных учреждений. Необходимо продолжить работу в данном направлении», — сказал вице-премьер.

В завершение чиновник обозначил приоритетные задачи перед руководством и личным составом Государственной службы исполнения наказаний, а также призвал сотрудников учреждения соблюдать все нормы законодательства и Дисциплинарного устава. Он отметил готовность оказания помощи в решении поставленных задач.