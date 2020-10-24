20:49
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Общество

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов посетил женскую колонию в селе Степном

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов посетил исправительную колонию № 2 для женщин в селе Степном. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, замглавы кабмина ознакомился с условиями проживания женщин, посетил производственные участки на территории колонии и осмотрел объекты строительства и реконструкции, согласно плану учреждения, в рамках судебно-правовой реформы.

Максат Мамытканов побывал в центре реабилитации и социальной адаптации «Чистая зона» при исправительной колонии, который создан в целях ресоциализации осужденных женщин.

Он также ознакомился с работой центра мониторинга и анализа при Государственной службе исполнения наказаний.

«Центр создан для централизованного отслеживания оперативной обстановки в подведомственных учреждениях, контроля системы безопасности и потенциально опасных ситуаций, а также своевременного реагирования на них на территории всех исправительных колоний», — говорится в сообщении.

«В условиях быстро меняющегося мира внедрение высоких технологий значительно повысит качество работы государственных исправительных учреждений. Необходимо продолжить работу в данном направлении», — сказал вице-премьер.

В завершение чиновник обозначил приоритетные задачи перед руководством и личным составом Государственной службы исполнения наказаний, а также призвал сотрудников учреждения соблюдать все нормы законодательства и Дисциплинарного устава. Он отметил готовность оказания помощи в решении поставленных задач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170666/
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
Состояние Гульнары Каримовой резко ухудшилось. У нее двусторонняя пневмония
Сапара Исакова перевели в другую колонию
Содержащимся в СИЗО и колониях запретили свидания, передачи и посылки: карантин
Конвоиры пытались пронести наркотики в колонию № 27
Онлайн-связь с судами и исправительными колониями наладили в ГСИН
Спирт, мобильные телефоны и ножи нашли у заключенных в колонии № 8
Заключенные колонии строгого режима незаконно хранили телефоны, брагу и бензин
В ГСИН начинают подготовку к переносу СИЗО-1 за пределы Бишкека
ГСИН ищет инвесторов, чтобы открыть производства в колониях
Число кыргызстанцев, желающих отбывать наказание на родине, увеличивается
Популярные новости
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
24 октября, суббота
20:45
Вице-премьер-министр Максат Мамытканов посетил женскую колонию в селе Степном Вице-премьер-министр Максат Мамытканов посетил женскую...
20:16
Мэр города Ош наградил победителей Кубка Кыргызстана — ФК «Алай»
19:53
ГКНБ не возбуждал уголовное дело в отношении Ширин Айтматовой
19:24
Школьники получат дополнительную возможность для поступления в вузы России
19:01
Уголовное дело в отношении журналиста Бобомурода Абдуллаева прекращено