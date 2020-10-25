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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. Что показывает анализ на антитела к коронавирусу

Вторая волна коронавирусной инфекции наблюдается во многих странах, в том числе и в Кыргызстане. Вновь востребованы тесты, анализы и ПЦР. Тест на антитела способен не только выявить переболевших коронавирусом людей, но и определить стадию заболевания COVID-19 у пациента, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на врача Ивана Скороходова.

Он объяснил, что показывает анализ на антитела к коронавирусу. У человека, переболевшего коронавирусом, вырабатываются антитела. Каждый переносит это заболевание по-разному. Порой зараженный болеет бессимптомно или в легкой форме, когда у него наблюдаются лишь незначительные изменения.

Чтобы узнать, болели ли вы коронавирусом, надо пройти тест на антитела к COVID-19.

После попадания вируса в организм иммунная система вырабатывает антитела IgM — иммуноглобулины, которые в будущем защитят человека от повторного заражения. А если пациент снова заразится инфекцией, то он перенесет болезнь в легкой форме. Антитела IgM образуются в течение двух-трех недель. Это маркеры текущей или перенесенной инфекции. Они держатся до двух-трех месяцев. Антитела являются защищающими организм белками и бывают разных типов — A, M, G, IgA, IgM. Если тест показал наличие антител IgM, значит, пациент все еще заражен. IgA — это те антитела, которые выходят на слизистые. IgM — острые антитела, которые появляются на третий-четвертый день. Они могут «схватить» сразу много молекул вируса, но связь у них очень слабая, и вирус может оторваться.

Как правило, антитела IgM сменяются антителами IgG, уровень которых в крови увеличивается медленно, но остается высоким долгое время. Уровень антител говорит о факте заражения в прошлом и о том, какой иммунный ответ организм может дать при повторном заражении.

Как рассказал Иван Скороходов, тест на антитела может показать наличие рибонуклеиновой кислоты (РНК) вируса, а также антигена и антител. Наличие РНК в крови свидетельствует о том, что человек заражен, причем инфекция уже перешла в острую фазу. Этот показатель выявляется даже при отсутствии симптомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170665/
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