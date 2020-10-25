В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 279 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 279 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 53 человека, Оше — 24, Чуйской области — 25, Ошской — 73, Таласской — 6, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 55, Баткенской — 30.

За весь период выздоровели 47 тысяч 616 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.