В Кыргызстане за сутки выявили 606 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 88 случаев, Оше — 36, Чуйской области — 29, Ошской — 97, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 41, Джалал-Абадской — 184, Баткенской — 105, Таласской — 24.

С марта в республике зарегистрировали 55 тысяч 750 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.