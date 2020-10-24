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Общество

Мэра должны выбирать горожане. Активисты вышли на митинг в Бишкеке

«Горожане должны иметь право избирать своего мэра!» — с таким лозунгом к зданию столичного муниципалитета вышли гражданские активисты.

Как рассказал 24.kg один из участников митинга предприниматель Эрик Абдыкалыков, идея его проведения появилась спонтанно и единого организатора мероприятия нет.

«Вышли горожане, предствители народных дружин. На фоне вчерашней пресс-конференции кандидата от «Мекенчила» Торохана Жунусбекова посчитали нужным встретиться, понять, что будет дальше происходить, показать, что есть люди, которым небезразлична судьба столицы. Человек на элементарные вопросы не может ответить, а претендует на кресло градоначальника», — сказал он.

Отметим, сторонник Садыра Жапарова Торохан Жунусбеков заявил, что он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Бишкека и его якобы поддержал премьер-министр.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Однако Нариман Тюлеев также покинул должность.

Мэра столицы избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170655/
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