Закон о переносе парламентских выборов не имеет юридической силы. Мнение юристов

Закон об отмене повторных выборов в парламент, назначенных на 20 декабря, и о переносе их даты принят с грубейшими нарушениями положений Конституции и законодательства Кыргызстана. Он не может иметь юридической силы, как и любые решения, основанные на его нормах. К такому выводу пришли юристы правовой клиники «Адилет».

Напомним, что 22 октября Жогорку Кенеш принял сразу в трех чтениях, а и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому парламентские выборы перенесены до окончания проведения конституционной реформы.

«Законность принятия данных законодательных поправок вызывает серьезные и вполне обоснованные вопросы ввиду грубых нарушений порядка их принятия, включая игнорирование требований закона об обязательном общественном обсуждении законопроектов. Кроме того, этим законом полномочия действующего парламента фактически продлеваются более чем на семь месяцев, что напрямую противоречит Конституции», — говорится в анализе юристов.

В «Адилете» подчеркивают, что продление полномочий Жогорку Кенеша шестого созыва неконституционно. «В соответствии с Конституцией ЖК состоит из 120 депутатов и избирается сроком на пять лет по пропорциональной системе. Эта императивная норма устанавливает точный срок полномочий парламента ровно в пять лет, но не в пять лет и семь месяцев. Важно также отметить, что Конституцией не предусмотрены возможности переноса выборов в Жогорку Кенеш, равно как и продления его полномочий», — поясняют там.

Первое заседание депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва состоялось 28 октября 2015 года. Следовательно, согласно Конституции, полномочия действующего парламента прекращаются 28 октября 2020-го, и после этой даты все их решения не будут иметь юридической силы. Из анализа юристов правовой клиники «Адилет»

Юристы также обратили внимание на нарушение конституционных прав граждан Кыргызстана на участие в обсуждении и принятии законов. По закону проекты нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих интересы граждан и юридических лиц, подлежат общественному обсуждению посредством размещения на официальном сайте нормотворческого органа или в СМИ. Срок общественного обсуждения составляет не менее месяца.

«Закон об отмене выборов был размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения (на стадии проекта закона) 22 октября этого года. Таким образом, срок общественного обсуждения этого документа начался только 23 октября. В соответствии с законодательством, регулирующим порядок принятия НПА, названный конституционный закон не мог быть принят в тот же день, когда его опубликовали для общественного обсуждения», — заметили специалисты.

Рассматриваемый закон нарушает конституционные права граждан на участие в обсуждении и принятии решений государственного значения, а также установленный законодательством порядок принятия нормативных актов и их общественного обсуждения.

Юристы также добавляют, что принятый закон не имеет обратной силы.

«Нормативные правовые акты, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан, юридических лиц или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют», — говорят в «Адилете».

Согласно Конституции, Жогорку Кенеш не имеет права отменять или изменять решения ЦИК.

«Учитывая вышеизложенное, в соответствии с Конституцией и законодательством рассматриваемый конституционный закон не может иметь обратной силы, так как он ухудшает положение миллионов граждан и юридических лиц, требующих неукоснительного соблюдения Конституции и проведения повторных выборов в парламент 20 декабря 2020-го. Кроме того, по информации Центризбиркома, 25 политических партий уже подали заявления об участии в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, в связи с чем их перенос будет прямым нарушением прав и законных интересов этих политических объединений», — заявляют в правовой клинике «Адилет».

Специалисты также отмечают, что принятие закона сразу в трех чтениях является грубым нарушением, поскольку он не был рассмотрен ответственными комитетами. Промежуток времени между каждым чтением по проекту закона не может быть менее 10 и более 30 рабочих дней. Они сообщают, что могут быть исключения для стабилизации социально-экономической ситуации по вопросам правопорядка и безопасности в связи с введением ЧП, ЧС и/или с обстоятельствами непреодолимой силы.

«В настоящее время восстановлены общественный порядок и безопасность жизнедеятельности общества и государства, в связи с чем на данный момент объективно отсутствуют какие-либо из перечисленных обстоятельств, позволяющие депутатам Жогорку Кенеша принимать чрезвычайно важный для судьбы Кыргызстана конституционный закон сразу в трех чтениях», — говорится в анализе «Адилета».

Юристы пришли к выводу, что Закон «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» принят с грубейшими нарушениями положений Конституции и законодательства. Соответственно, он не может иметь юридической силы, как и любые решения, основанные на его нормах.