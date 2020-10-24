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Общество

Уголовное дело в отношении журналиста Бобомурода Абдуллаева прекращено

В Узбекистане прекращено уголовное дело в отношении журналиста Бобомурода Абдуллаева. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Об этом в присутствии моего адвоката Арслана Шаймарданова, старшего инспектора управления ОВВИГ МВД Республики Узбекистан Улмасбека Собирова, журналистов веб-сайта Kun.Uz и перед камерами мне сообщил старший следователь СГБ Мансур Эргашев. Там же мне вернули мой загранпаспорт», — написал Бобомурод Абдуллаев.

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Напомним, что в 2017 году Бобомурод Абдуллаев и еще трое человек были задержаны по обвинению в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. В мае 2018-го суд признал журналиста виновным в совершении преступления и приговорил его к исправительным работам, освободив из-под стражи. Остальных участников дела оправдали.

Отметим, что Бобомурод Абдуллаев запросил в Кыргызстане статус беженца. Госслужба по делам миграции его не приняла. Он приехал в КР по приглашению Американского университета Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Журналиста задержали по запросу властей РУз. Решением суда его взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ. 22 августа госкомитет передал Бобомурода Абдуллаева властям Узбекистана, позднее его отпустили под подписку о надлежащем поведении.

18 октября президент РУз Шавкат Мирзиеев подарил ему трехкомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в жилом комплексе Green Park в Ташкенте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170649/
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