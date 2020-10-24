Школьники получат дополнительную возможность для поступления в вузы России

Школьники Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана получат дополнительную возможность для поступления в российские вузы. Об этом сообщает Telegram-канал «Азия в центре».

По его данным, Санкт-Петербургский университет набирает группу иностранных учеников для преподавания им русского языка онлайн.

«Это уже третья по счету группа, в этот раз стать слушателями виртуальных лекций смогут старшеклассники из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Также посетить виртуальные уроки приглашаются граждане других стран СНГ», — отмечается в сообщении.

Санкт-Петербургский университет дает право слушателям самим выбрать интересующие предметы и подстроить под себя график.

По окончании обучения ученики, сдавшие итоговый экзамен, получат официальный сертификат. Данный документ подарит старшеклассникам дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в российские вузы.

В 2019 году Россия приняла в свои университеты более 70 тысяч студентов из стран СНГ.