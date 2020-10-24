В Бишкеке еще один детский сад готов к приему детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне вице-мэр по социальной политике Виктория Мозгачева посетила детсад в шестом микрорайоне, в котором был проведен капитальный ремонт. Он рассчитан на 140 мест.

Здание детского сада было возращено городу командой служб по муниципальной и земельной собственности. Ранее часть строения занимало отделение Социального фонда Октябрьского района на условиях аренды.

Капитальный ремонт здания проводился по заказу управления капитального строительства (УКС). На объекте работает подрядчик — стройкомпания «Байэл-А-Курулуш», средства предусмотрены в городском бюджете в размере 3 миллионов 343 тысяч сомов.

Приказом управления образования директором садика назначена Курманбаева Мээрим Дуйшенбековна.

«На стадии завершения внутренняя и внешняя отделка, завезено оборудование для кухни и прачечной, установлена мебель, смонтирована система видеонаблюдения. Сейчас завершаются благоустройство прилегающей территории, установка детской площадки. Осталось подключить кухонное оборудование к электроснабжению», — заметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что уже можно вставать в электронную очередь в этот детский сад на сайте balabakcha.edu.gov.kg.