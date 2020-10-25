Неделя-24. Шоу «Задержание Райыма» и отмененные выборы в Жогорку Кенеш

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То, чего ждали многие, свершилось: власти задержали скандально известного бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Его называют автором серых схем на таможне. Правда, само задержание оказалось плохо поставленным спектаклем. Как и все последующее. Особенно быстро посчитанная сумма ущерба в 2 миллиарда сомов ($25 миллионов). Хотя в том же расследовании «Азаттыка» речь шла о $700 миллионах. При этом на счет ГКНБ сразу поступило 80 миллионов сомов, и так долго разыскиваемый и неожиданно пойманный отправился на свободу под подписку о невыезде. Просто театр абсурда.

Но его представления касаются не только «задержания» Райымбека Матраимова. Если посмотреть на последние кадровые перестановки и так называемое «обновление» от Садыра Жапарова, то они вполне подходят под определение абсурдных.

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Кроме того, исполняющий обязанности президента премьер-министр объявил экономическую амнистию, чтобы пополнить государственный бюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы, возвратить капиталы, ранее незаконно вывезенные за пределы государства, в том числе в оффшорные зоны, вывести из тени ресурсы бизнес-сообщества. Дело, конечно, благое, но если все пойдет по сценарию «задержания Райыма», то изначально популистское и гиблое.

Выборов в Жогорку Кенеш в этом году не будет. Кое-как собравший кворум парламент отменил их. До назначения новых планируют провести очередную конституционную реформу. Такое решение поддержали 83 депутата.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

«Обновление» по-жапаровски

Фото 24.kg. Садыр Жапаров начал возвращать во власть кадры Курманбека Бакиева

После неожиданной для многих смены власти Кыргызстан закружило в кадровой кадрили. И. о. главы государства премьер-министр Садыр Жапаров формирует свою команду. Он обещал обновить кадровый потенциал страны и дать дорогу молодым специалистам. 24.kg изучило биографии вновь назначенных чиновников — «Новые» кадры Садыра Жапарова. Кто вернулся в чиновники со времен Бакиева».

На что полезное можно потратить деньги Матраимова

ГКНБ установил предварительный ущерб, причиненный преступными действиями бывшего зама главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Он составил около 2 миллиардов сомов. Фигурант уголовного расследования заявил, что готов возместить сумму. В 24.kg подсчитали, как можно потратить эти деньги.

Порог преткновения

После скандальных парламентских выборов, результаты которых в итоге отменили, в Кыргызстане решили снизить проходной барьер в Жогорку Кенеш с 7 до 3 процентов, а сумму залога — с 5 до 1 миллиона. Но часть нардепов склоняется к тому, что 3 процента очень мало, и предлагает остановиться на пяти. Появилась еще одна группа, предлагающая порог на уровне 1 процента. Подробнее в материале «Поправки в закон о выборах. Тест на честность для Садыра Жапарова».

Советы и. о. президента

События прошедших двух недель показали значимость резких изменений в основных политических процессах и их влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Ситуация развивалась так стремительно, что сегодня мы имеем новых и. о. главы государства, спикера Жогорку Кенеша и премьер-министра. В ближайшее время нас также ждут президентские и парламентские выборы. Сегодня вся власть де-факто установилась в руках главы правительства, исполняющего обязанности главы государства Садыра Жапарова. Подробнее — «Посткризисный Кыргызстан. Шесть рекомендаций Садыру Жапарову от Темира Сариева».

След Райыма на таможне

Фото Sputnik Кыргызстан. Здание Государственной таможенной службы

Сайт Factcheck.kg опубликовал список родственников и приближенных Райымбека Матраимова — около 30 человек, которые занимают разные должности в Государственной таможенной службе. «Часть из них устроилась на работу в таможню до декабря 2017 года. Напомним, что до этого периода Райымбек Матраимов был заместителем председателя ГТС», — отмечается в материале. Подробнее — «Расследование. Кто из родных и близких Райымбека Матраимова работает в таможне».

Жесткий коронавирус и его жертвы

В Кыргызстане растет заболеваемость коронавирусом. Врачи заявили о повторных случаях заражения. А между тем многие еще не справились с последствиями ранее перенесенного вируса, как физиологическими, так и психологическими. Своей историей с 24.kg поделилась бишкекчанка Малика Усенова (имя изменено). Вся ее семья переболела COVID-19 несколько месяцев назад — «Думала о суициде, прощалась со всеми. Как COVID-19 бьет по психике».

В республике вновь растет число зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Умирать от COVID-19 тоже стали чаще. Медики в один голос твердят, что причина ухудшения эпидемиологической ситуации в том, что кыргызстанцы перестали соблюдать простые правила — носить маски, держать социальную дистанцию, отказываться от посещения многолюдных мест, по возможности оставаться дома. О ситуации в материале «Вторая волна COVID-19. Почему надо сидеть дома».

Слабая милиция и новоявленные дружины

Фото 24.kg. Во время беспорядков в Бишкеке добровольные дружины объединились в союз

Любое серьезное политическое потрясение в Кыргызстане проходит по одному и тому же сценарию. На центральной площади Бишкека собирается критическая масса протестующих. Милиция пытается разогнать их, но в конечном итоге сама бежит, оставляя город во власти ликующей толпы. Как правило, на вторые сутки беспорядков на охрану столицы выходят те, кто, по идее, заниматься этим не должен, — добровольные народные дружины. Подробнее в материале «Послесловие к беспорядкам в Бишкеке: слабость милиции и полулегальные дружины».

ПДП Бишкека: чем дальше, тем все больше нарушений

Скандальный Проект детальной планировки центральной части Бишкека, который, по мнению юристов, экспертов и горожан, несет угрозу неприкосновенности частной собственности, продолжает действовать. Несмотря на то что в суде идет разбирательство по иску юриста Эрика Ирискулбекова к столичным властям об отмене ПДП, приостановить его действие в Административном суде отказались. Подробнее о ситуации — «Проект детальной планировки недействителен: принят с нарушением регламента».

Мог быть финансистом в Кыргызстане, но стал водителем лимузина в США

Фото Рамиля Мамырканова

Рамиль Мамырканов, финансист из Кыргызстана, восемь лет живет в штате Чикаго (США), работает водителем в сервисе такси Uber. Уехал жить в Америку, потому что нужно было зарабатывать деньги, а на родине такой возможности нет. В интервью 24.kg Рамиль Мамырканов рассказал, как сложилась его жизнь после переезда и скучает ли он по республике.

На что готовы кыргызстанки, чтобы сразить всех на тое

Быть женщиной в Кыргызстане, где сильны вековые традиции проведения тоев и массовых торжеств, — удовольствие недешевое. Даже если ходить на торжественные мероприятия всего несколько раз в год, выглядеть нужно, как модель с обложки журнала. Это означает, что потратить на наряд и прическу придется около $100, а такие расходы ощутимо бьют по карману. Как произвести фурор на торжестве и выглядеть стильно в будние дни, журналист 24.kg разбиралась вместе с именитыми дизайнерами нашей страны.