COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией

В больницах Бишкека имеется 296 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

По его данным, дополнительную информацию можно получить на сайте covid.kg в разделе «Карта».

Больница кыргызско-турецкой дружбы — нет мест;

Национальный хирургический центр — 6;

Национальный госпиталь — 26;

Национальный центр фтизиатрии — 3;

Национальный центр кардиологии и терапии — 26;

Городская клиническая больница № 1 — 3;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 194;

Железнодорожная больница — 3;

Национальный центр охраны материнства и детства — 16;

Национальный центр онкологии и гематологии — 4;

Клинический родильный дом № 2 — 15.

Данные актуальны на 11.00 24 октября.