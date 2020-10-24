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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией

В больницах Бишкека имеется 296 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

По его данным, дополнительную информацию можно получить на сайте covid.kg в разделе «Карта».

  • Больница кыргызско-турецкой дружбы — нет мест;
  • Национальный хирургический центр — 6;
  • Национальный госпиталь — 26;
  • Национальный центр фтизиатрии — 3;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 26;
  • Городская клиническая больница № 1 — 3;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 194;
  • Железнодорожная больница — 3;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 16;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 4;
  • Клинический родильный дом № 2 — 15.

Данные актуальны на 11.00 24 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170608/
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