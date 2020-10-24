COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией

В больницах Бишкека имеется 296 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
По его данным, дополнительную информацию можно получить на сайте covid.kg в разделе «Карта».
- Больница кыргызско-турецкой дружбы — нет мест;
- Национальный хирургический центр — 6;
- Национальный госпиталь — 26;
- Национальный центр фтизиатрии — 3;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 26;
- Городская клиническая больница № 1 — 3;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 194;
- Железнодорожная больница — 3;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 16;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 4;
- Клинический родильный дом № 2 — 15.
Данные актуальны на 11.00 24 октября.