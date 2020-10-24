За сутки от коронавируса умерли четыре человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировано четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, по одному летальному случаю зарегистрировали в Бишкеке, Чуйской, Ошской и Баткенской областях.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 1 тысяча 130 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.