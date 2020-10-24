В Кыргызстане за сутки выявили 556 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 149 случаев, Оше — 34, Чуйской области — 67, Ошской — 75, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 83, Баткенской — 86, Таласской — 23.

С марта в республике зарегистрировали 55 тысяч 144 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.