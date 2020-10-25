26 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Манасчи Сагынбая, жилмассивы «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Жийделуу, Укок, Алтын-Бешик, Республиканская, Насыйкат, Ак-Жолтой), «Мурас-Ордо»;
- 9.00-19.00 — 10-й микрорайон, 4-6, улица Саманчина, 2, 4, 6;
- 9.30-12.00 — 4-й микрорайон, 30-32, 34, 35;
- 9.30-11.00 — отрезки улицы Койбагарова, переулок Ак-Буринский;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо»;
- 9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», «Строительный городок», 5-7, 13, 15, 16;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Ленинградской, Серова;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 50-52);
- 10.30-12.30 — отрезки улиц Литовской, Кийизбаевой;
- 11.30-15.00 — отрезки улиц Шакирова, Суванбердиева;
- 14.00-17.00 — 5-й микрорайон, 19/2;
- 15.00-16.30 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ахунбаева, Куйручук, Санжыра).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Берлик (улицы Почтовая, Молодежная, Школьная, Парковая, Участок), Мраморное, Озерное, Лесхоз, Рассвет, Тендик, Восток (улицы Ленина, Советская, Энгельса, Мирная, 60 лет Киргизии, Озерная, Степная), Ленинское (улицы Алма-Атинская, 29-97, переулок Ключевой, 1, 3), Кок-Жар (улицы Кыял, Салкын, Майрам), Лебединовка (проспект Победы, улица Калинина), Кашка-Суу, Ак-Тюз, Малиновка, жилмассивы МТФ-2, «Кырман»;
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Камышановка (улицы Школьная, Мира, Комсомольская, Молодежная), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пушкина, Красноармейская, Пионерская), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная), Студенческое (улицы Новосадовая, Артезианская, Садовая), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Ново-Аларчинская, Западная, Некрасова, Новая, Первомайская);
- 9.00-17.00 — села Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Школьная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (кошары), Беловодское (улица Октябрская), Александровка (улица Восточная), Ак-Суу (улица Ленина), Ак-Торпок (улица Центральная);
Панфиловский РЭС
- 9.30-14.00 — села Чалдыбар (район «Нивы», улицы Ленина, Верхняя, Подгорная, Ташкентская, Советская, Луговая, Смаилова, Новаи, Комсомольская, Калинина, Восточная, Первомайская, Октябрьская, переулок Гаражный, административное здание айыл окмоту);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопокровка (улица Ленина), Киргшелк.
3Ошская область
- 9.00-18.00 — сельские управы Куршаб, Кызыл Октябрь, город Ош (улицы Салиева, Кулматова, Тотоева, Абакир уулу Торобек, 31а, 31б, 40а, 40б, 40г).