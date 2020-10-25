19:46
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Общество

26 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Манасчи Сагынбая, жилмассивы «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Жийделуу, Укок, Алтын-Бешик, Республиканская, Насыйкат, Ак-Жолтой), «Мурас-Ордо»;
  • 9.00-19.00 — 10-й микрорайон, 4-6, улица Саманчина, 2, 4, 6;
  • 9.30-12.00 — 4-й микрорайон, 30-32, 34, 35;
  • 9.30-11.00 — отрезки улицы Койбагарова, переулок Ак-Буринский;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо»;
  • 9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», «Строительный городок», 5-7, 13, 15, 16;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Ленинградской, Серова;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 50-52);
  • 10.30-12.30 — отрезки улиц Литовской, Кийизбаевой;
  • 11.30-15.00 — отрезки улиц Шакирова, Суванбердиева;
  • 14.00-17.00 — 5-й микрорайон, 19/2;
  • 15.00-16.30 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ахунбаева, Куйручук, Санжыра).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Берлик (улицы Почтовая, Молодежная, Школьная, Парковая, Участок), Мраморное, Озерное, Лесхоз, Рассвет, Тендик, Восток (улицы Ленина, Советская, Энгельса, Мирная, 60 лет Киргизии, Озерная, Степная), Ленинское (улицы Алма-Атинская, 29-97, переулок Ключевой, 1, 3), Кок-Жар (улицы Кыял, Салкын, Майрам), Лебединовка (проспект Победы, улица Калинина), Кашка-Суу, Ак-Тюз, Малиновка, жилмассивы МТФ-2, «Кырман»;

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Камышановка (улицы Школьная, Мира, Комсомольская, Молодежная), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Пушкина, Красноармейская, Пионерская), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная), Студенческое (улицы Новосадовая, Артезианская, Садовая), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Ново-Аларчинская, Западная, Некрасова, Новая, Первомайская);
  • 9.00-17.00 — села Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Школьная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сретенка (кошары), Беловодское (улица Октябрская), Александровка (улица Восточная), Ак-Суу (улица Ленина), Ак-Торпок (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

  • 9.30-14.00 — села Чалдыбар (район «Нивы», улицы Ленина, Верхняя, Подгорная, Ташкентская, Советская, Луговая, Смаилова, Новаи, Комсомольская, Калинина, Восточная, Первомайская, Октябрьская, переулок Гаражный, административное здание айыл окмоту);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улица Ленина), Киргшелк.
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Куршаб, Кызыл Октябрь, город Ош (улицы Салиева, Кулматова, Тотоева, Абакир уулу Торобек, 31а, 31б, 40а, 40б, 40г).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170586/
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
24 октября: где в регионах отключат свет
23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 октября: где в регионах отключат свет
17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Совместное фото из&nbsp;ИК-47 вице-премьера и&nbsp;Камчи Кольбаева опубликовали в&nbsp;Сети Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети
Генпрокуратура направила в&nbsp;суд еще одно уголовное дело Алмазбека Атамбаева Генпрокуратура направила в суд еще одно уголовное дело Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
25 октября, воскресенье
19:20
На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в воздух На границе вновь неспокойно. Пограничники стреляли в во...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки
18:30
26 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
ЦИК утвердила календарный план для проведения досрочных выборов президента
18:03
Первая рабочая поездка Садыра Жапарова: что и. о. президента делал в селе Мантыш