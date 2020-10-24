В Иссык-Кульской области построят туристические stop-точки. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

По ее данным, планируется строительство около 17 туристических информационных центров, оснащенных туалетами и кемпингом вдоль трассы Балыкчи — Каракол — Боконбаево, а также в местах массового отдыха туристов.

Полпред правительства в области Балбак Тулобаев отметил, что пять из них построят за счет Всемирного банка.

«Уже отведены участки под данные сооружения. Остальные будут построены за счет Фонда развития. Форма управления может быть муниципальной или же по условиям государственно-частного партнерства. Это будут однотипные объекты, где турист может получить интересующую информацию», — сказал он.