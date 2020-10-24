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Общество

Более 2,5 миллиона запросов поступило на сервис Carcheck за год

Более 2,5 миллиона запросов поступило на сервис Carcheck за год. Об этом сообщили в ГРС.

По ее данным, онлайн-сервис позволяет гражданам проверить историю авто, благодаря чему риски приобрести арестованную или находящуюся в залоге машину снизились.

Кроме того, на портале можно найти информацию о наличии неуплаченных штрафов за нарушения ПДД, историю о владельцах, модель с маркой и год выпуска, объем двигателя, цвет кузова и расположение руля.

Для проверки достаточно ввести госномер авто на portal.srs.kg в разделе «Транспорт», далее — Carcheck или скачать мобильное приложение «Услуги ГРС» в Play Market и App Store.

В ведомстве добавили, что услуга предоставляется гражданам на бесплатной основе.

Carcheck запущен с 1 октября 2019 года. Портал электронных услуг ГРС portal.srs.kg функционирует с 2017-го, обработано более 4 миллионов запросов от граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170575/
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