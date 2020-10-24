10:07
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За лето Иссык-Куль посетили 109 тысяч туристов из регионов Кыргызстана

В летний сезон (за три месяца) Иссык-Кульскую область посетили 109 тысяч туристов из регионов Кыргызстана. Об этом сообщили в полпредстве области.

Читайте по теме
COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей

Уточняется, что данные озвучили на заседании Иссык-Кульского областного координационного совета.

По информации полномочного представительства, в 2019-м Иссык-Кульскую область посетило 1 миллион 200 тысяч отдыхающих, из них 212 тысяч — зарубежные туристы.

«Если с июня по август прошлого года собрали 68 миллионов 700 тысяч налогов с курортно-оздоровительных учреждений, домов отдыха, кафе, то за аналогичный период 2020-го — 30 миллионов 800 тысяч. Это на 55 процентов меньше», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170572/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданам России на Иссык-Куле стали доступны бесплатные юридические услуги
Товара нет. Торговцы рынков грозятся перестать платить налоги с 1 ноября
В Кыргызстане вырастут налоги на добычу золотой руды
Нариман Тюлеев бишкекским налоговикам: Выполняйте план или увольняйтесь
В Иссык-Кульской больнице открыли новый инфекционный госпиталь
В сентябре план по сбору налогов перевыполнен на 1 миллиард сомов
Транспорт с электрическим двигателем освобожден от ряда налогов
Выборы-2020. Стали известны результаты голосования в Иссык-Кульской области
В Кыргызстане начнут облагать налогом электронные товары
В одном из пансионатов Иссык-Куля вырубают здоровые березы и тополя
Популярные новости
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
24 октября, суббота
10:06
Более 2,5 миллиона запросов поступило на сервис Carcheck за год Более 2,5 миллиона запросов поступило на сервис Carchec...
09:54
Глава МИД России о том, когда возобновят финансирование Кыргызстану
09:51
Вопросы кыргызско-российского сотрудничества обсудили министры иностранных дел
09:34
Детский музыкальный фестиваль «Карусель» прошел в Бишкеке
09:03
За лето Иссык-Куль посетили 109 тысяч туристов из регионов Кыргызстана
23 октября, пятница
23:55
Huawei представила последний смартфон на собственном процессоре
23:23
К 2025 году многие профессии автоматизируют: каких специалистов заменит робот
23:02
Во время взвешивания Хабибу Нурмагомедову пришлось прикрыться флагом