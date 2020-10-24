За лето Иссык-Куль посетили 109 тысяч туристов из регионов Кыргызстана

В летний сезон (за три месяца) Иссык-Кульскую область посетили 109 тысяч туристов из регионов Кыргызстана. Об этом сообщили в полпредстве области.

Читайте по теме COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей

Уточняется, что данные озвучили на заседании Иссык-Кульского областного координационного совета.

По информации полномочного представительства, в 2019-м Иссык-Кульскую область посетило 1 миллион 200 тысяч отдыхающих, из них 212 тысяч — зарубежные туристы.

«Если с июня по август прошлого года собрали 68 миллионов 700 тысяч налогов с курортно-оздоровительных учреждений, домов отдыха, кафе, то за аналогичный период 2020-го — 30 миллионов 800 тысяч. Это на 55 процентов меньше», — проинформировали в ведомстве.