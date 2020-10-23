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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Симптомы коронавируса и куда обращаться в случае их проявления?

В Кыргызстане вновь ухудшается эпидемиологическая обстановка. Последние дни в республике регистрируется более 500 новых случаев в сутки. В республиканском штабе напомнили основные симптомы заболевания и куда обращаться в случае их проявления.

По его данным, к наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся лихорадка, сухой кашель, утомляемость. Также встречаются утрата обоняния или вкусовых ощущений, заложенность носа, конъюнктивит (или покраснение глаз), боль в горле и суставах, головная, мышечная боль, различные виды высыпаний на коже, тошнота или рвота, диарея, озноб или головокружение.

Тяжелое течение COVID-19 проявляется со следующими симптомами: одышка, потеря аппетита, спутанность сознания, упорные боли или ощущение сдавления грудной клетки, высокая температура тела (выше 38 градусов).

При появлении одного из этих симптомов:

  • самоизолируйтесь;
  • не занимайтесь самолечением;
  • звоните в ЦСМ по месту жительства, а также по номерам 118 (с 08.00 до 20.00), 112 (круглосуточно), 103, 1833 (справочная служба).

Напомним, что для удобства пациентов функционирует карта стационаров map.covid.kg, где можно найти актуальную информацию по стационарам (адреса и контакты, количество свободных и занятых койко-мест, количество медработников, количество ИВЛ-аппаратов) Кыргызстана, осуществляющим прием пациентов с COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170571/
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