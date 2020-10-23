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Общество

Ученый опроверг данные о распространении коронавируса детьми

Ученые выяснили, что заражение коронавирусом происходит зачастую не от детей к родителям, а наоборот. Об этом РИА Новости заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

По его словам, именно взрослые распространяют инфекцию и заражают детей.

«Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые», — напомнил специалист.

«Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что коронавирус размножается в организме в том случае, если ему удалось проникнуть в клетки. Главными «входными воротами» является рецептор ACE2, представленность этого рецептора в клетках увеличивается с возрастом. То есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна. Особенно это касается пожилых.

«И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более десяти процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — пояснил эпидемиолог.

Из-за того, что у детей невысокая представленность рецептора АСЕ2, у них, даже при заражении инфекцией вируса в организме очень немного. Раз у ребенка меньше инфицированных клеток, значит количество вирусных частиц на слизистых тоже будет минимальным. Поэтому дети гораздо в меньшей степени являются источником заражения, нежели взрослые.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170558/
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