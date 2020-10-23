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Общество

Торохан Жунусбеков отрицает, что угрожал вице-мэру Алмазу Бакетаеву

С кандидатурой на пост мэра Бишкека Наримана Тюлеева не согласились патриоты Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции заявил сам Торохан Жунусбеков.

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Он объяснил, что Нариман Тюлеев был осужден за коррупционное преступление. Отставка Азиза Суракматова и передача должности Тюлееву, по мнению претендента на пост градоначальника, — контрреволюция.

Торохан Жунусбеков отрицает, что угрожал вице-мэру Алмазу Бакетаеву. Он подтвердил, что встреча с чиновником действительно была, состоялся разговор. Однако о чем шла речь, Жунусбеков не стал говорить.

Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170551/
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