Казахстан ужесточает правила пересечения госграницы. Без ПЦР не пустят

Казахстанцев, возвращающихся на родину международными авиарейсами, не будут пускать на борт без справки об отсутствии COVID-19. Об этом пишет Informburo.kz со ссылкой на главного государственного санврача Казахстана Садвакаса Байгабулова.

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«С 26 октября все пассажиры, в том числе казахстанцы, прибывающие международными авиарейсами в РК, должны иметь справку о прохождении ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за 72 часа до момента пересечения госграницы. Дети до пяти лет освобождаются от справок ПЦР-анализа. Казахстанцы, планирующие перелеты в зарубежье или находящиеся сейчас за границей, должны учесть эти требования», — говорится в заявлении санврача.

Если казахстанцы не будут иметь справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, их не допустят на борт.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что авиакомпании и аэропорты предупреждены о новых требованиях.