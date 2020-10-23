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Общество

Было несложно. Хакер взломал Twitter президента США, подобрав пароль к аккаунту

Эксперт в области информационной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс получил доступ к официальной странице президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщает издание «Популярная механика».

Хакер подобрал пароль с пятой попытки — им оказалась комбинация букв, цифр и спецсимволов maga2020!, основанная на слогане Трампа Make America Great Again (аббревиатура MAGA), и нынешнего года.

«Я ожидал, что меня заблокируют после четырех неудачных попыток. Или, по крайней мере, попросят предоставить дополнительную информацию», — заявил Виктор Геверс.

Он рассказал, что получил доступ к аккаунту Дональда Трампа еще в середине октября, но никак не использовал страницу лидера США. После удачной подборки пароля он сообщил об этом американским спецслужбам — ЦРУ, АНБ, МВБ, ФБР и другим.

Вскоре после этого у аккаунта Дональда Трампа в Twitter все-таки сменился пароль и появилась дополнительная защита в виде двухэтапной аутентификации. Представители Twitter сказали, что не имеют никаких доказательств использования голландским экспертом по информационной безопасности аккаунта главы Штатов. «Мы активно внедряли меры безопасности для учетных записей определенной группы лиц, связанных с выборами в США», — пояснили в Twitter.

Нидерландский хакер Виктор Геверс уже получал доступ к аккаунту американского президента в 2016 году — тогда паролем оказалась фраза yourefired («ты уволен»). Дональд Трамп в ходе выступления в штате Аризона прокомментировал заявление о том, что Twitter бывшего политического редактора C-SPAN Стива Скалли был взломан. По его словам, для этого «нужен кто-то с IQ 197, а ему нужно около 15 процентов вашего пароля».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170507/
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