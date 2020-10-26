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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День уменьшился до 10 часов 32 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Манасчи Сагынбая, жилмассивы «Колмо» (улицы Козу-Баглан, Жийделуу, Укок, Алтын-Бешик, Республиканская, Насыйкат, Ак-Жолтой), «Мурас-Ордо»;
  • 9.00-19.00 — 10-й микрорайон, 4-6, улица Саманчина, 2, 4, 6;
  • 9.30-12.00 — 4-й микрорайон, 30-32, 34, 35;
  • 9.30-11.00 — отрезки улицы Койбагарова, переулок Ак-Буринский;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо»;
  • 9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», «Строительный городок», 5-7, 13, 15, 16;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Ленинградской, Серова;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 50-52);
  • 10.30-12.30 — отрезки улиц Литовской, Кийизбаевой;
  • 11.30-15.00 — отрезки улиц Шакирова, Суванбердиева;
  • 14.00-17.00 — 5-й микрорайон, 19/2;
  • 15.00-16.30 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ахунбаева, Куйручук, Санжыра).

У кого намечается той

Руслан Съездбеков

Родился 26 октября 2002 года. Чемпион Кыргызстана по шахматам.

Памятные даты

Международный день школьных библиотек

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября начиная с 1999-го по инициативе ЮНЕСКО.

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

День памяти воинов, погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов

из интернета
Фото из интернета

День установлен в целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды и повышения престижа военной службы.

Баткенские события стали серьезным испытанием прочности духовных и нравственных устоев, готовности органов военно-политического управления, Вооруженных сил и населения к практической защите суверенитета и безопасности государства, возможностей военно-экономического потенциала страны.

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;
  • в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170492/
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