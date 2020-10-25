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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки

26-30 октября. Постоянные выставки, а также выставка работ графиков Башкортостана и художников из Оша

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

16-26 октября. Выставка художницы Нинель Феденко

Впервые художница взяла в руки кисть семь лет назад, на тот момент ей был 71 год. За это время было написано множество сюжетов: пейзажи, натюрморты, копии известных полотен. На выставке будет представлено более 40 работ, наиболее значимых по версии самого автора. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

 

26-30 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

4-31 октября. Выставка «Начало»

Айдай Мусабекова — молодая художница из Бишкека. Пока она находится в поиске своего стиля и направления в творчестве. Но ее картины, выполненные акварелью, карандашом, гуашью, уже заслужили внимание зрителей. Айдай пишет в разных жанрах: прекрасные натюрморты, фантастические картины, портреты, пейзажи.

Кафе Chicken Star.

27 октября. Лекция «Кыргызская система взаимоотношений»

О том, что происходит сегодня в нашем и как было в традиционном кыргызском обществе, узнаете на очередной лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

28-30 октября. II международная конференция «Эсимде»

Тема: «Сны манкурта». Манкурт — человек, у которого изъяли память. Он живет. Его, казалось бы, все устраивает, но он видит сны. Его подсознание посылает ему знаки о прошлом. Он пытается осознать себя и понять — кто он. Во время конференции пройдет выставка.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170479/
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