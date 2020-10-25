В Бишкеке 25 октября солнечно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День уменьшился до 10 часов 35 минут.

У кого намечается той

Байгазы Кенжебаев

Родился 25 октября 1975 года в селе Ак-Сай Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики

Фото пресс-службы мэрии столицы. Сотрудница Бишкекского троллейбусного управления

День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста отмечается в Кыргызстане и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

День местных сообществ Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Здание мэрии Балыкчи

День местных сообществ Кыргызской Республики отмечается в последнее воскресенье октября.

День установлен постановлением правительства от 6 марта 2003 года в соответствии с указом президента об оказании государственной поддержки органам местного самоуправления первичного уровня.

История развития местного самоуправления Кыргызстана говорит о непростом пути, пройденном страной за краткий промежуток времени в направлении реализации принципов местного народовластия, внедрения открытости и прозрачности действий местных органов власти и в конечном итоге повышения эффективности территориального управления.

Создан Кыргызский институт просвещения, ныне Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына

Фото из интернета. Здание КНУ имени Баласагына

25 октября 1925 года принято решение об открытии Института просвещения. Это должно было решить проблемы в подготовке педагогических кадров на территории автономной республики.

В 1928 году преобразован в Кыргызский центральный педагогический техникум. С 13 января 1932 года — Кыргызский педагогический институт. 21 мая 1951 года стал Кыргызским государственным университетом, а 11 августа 1993-го — Кыргызским государственным национальным университетом. С 2002 года вуз носит современное название.

Установлен памятник Михаилу Фрунзе

Фото из интернета. Памятник Михаилу Фрунзе в Бишкеке

В 1967 году во Фрунзе возле железнодорожного вокзала установлен памятник Михаилу Фрунзе.

Он установлен на высоком постаменте, отделанном шлифованным красным гранитом с надписью «М.В.Фрунзе от Коммунистической партии Киргизии и трудящихся Киргизской ССР». Является одним из символов столицы Кыргызстана.

Но памятник мог выглядеть иначе. В первоначальном макете лошадь была вздыблена, а полководец с приподнятой шашкой смотрел вправо.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Токтогул Сатылганов

Фото из интернета. Токтогул Сатылганов

Токтогул Сатылганов родился в 1864 году в кыштаке Сасык-Жийде Наманганского уезда Суусамырской волости (ныне Токтогульский район). Мать его Бурма была талантливой и известной в своем округе кошокчу-плакальщицей. Она и стала первой наставницей Токтогула, пробудив в нем желание петь и сочинять.

Владел всеми жанрами акынского песнетворчества. Он воспитал целую плеяду профессиональных акынов и создал собственную школу.

В 1964 году к столетию писателя выпущен памятный знак, представляющий собой диск с его портретом анфас. В 1965 году учреждена республиканская государственная премия имени Токтогула.

Умер 17 февраля 1933 года.

Родился государственный деятель Исхак Раззаков

Фото из интернета. Исхак Раззаков

Родился 25 октября 1910 года в Баткенской области. Советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, Герой Кыргызской Республики.

Воз­главляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, он прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после побе­ды в Великой Отечественной войне. Ему было 35 лет, ког­да на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.

Умер 19 марта 1979 года.

Имя Исхака Раззакова носит ныне Кыргызский государственный технический университет.

Родился писатель Шукурбек Бейшеналиев

Фото из интернета. Шукурбек Бейшеналиев

Родился 25 октября 1928 года в селе Ак-Тала Нарынской области. Прозаик, драматург, детский писатель, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Творческая деятельность началась в 1941 году. Автор таких произведений, как «Аманат» (повесть) (на основе сюжета в 1978 году на студии «Кыргызфильм» снят художественный фильм «Как пишется слово Солнце»), «Стальное перо» (роман о жизни поэта Тоголока Молдо), «Голос наследников», «Сын Сарбая» (дилогия), «Испытание славой».

Известен и как переводчик произведений русских классиков на кыргызский язык.

В 1976 году Шукурбек Бейшеналиев стал лауреатом международной премии Г.Х.Андерсена «За лучшую детскую книгу». В Кыргызстане он единственный писатель, награжденный ею.

Депутат Верховного совета Киргизской ССР X созыва.

Умер в 2000 году.

Родился профессор Абдыкадыр Садыков

Родился 25 октября 1933 года в селе Кара-Суу Нарынской области. Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук КР, заслуженный деятель науки Кыргызстана.

Крупный специалист в области отечественного литературоведения.

Широко известны его научные изыскания творчества великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова, учебник по истории отечественной советской литературы (в соавторстве).

Он автор более 360 научных трудов, в том числе монографий и литературно-критических сборников. Под его руководством защищено 50 кандидатских и докторских диссертаций.

Родился актер Владимир Скоропись

Фото из интернета

Родился 25 октября 1940 года в Оше. Советский и кыргызский актер театра и кино, народный артист Киргизии.

В Русском драмтеатре имени Н.Крупской проработал 50 лет, пройдя путь от актера до режиссера и директора. За годы работы в театре успешно сыграл сотни ролей в произведениях классического и современного репертуара. Осуществил постановку ряда спектаклей.

Он трижды возглавлял театр — в 1985-1986, 1997-2000, 2007 годах.

Умер 2 октября 2014 года.

Куда сходить

Культура

в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана, а также молодых художников из Оша;

в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало»;

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пройдет выставка-ярмарка.

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