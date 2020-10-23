11:21
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вторая волна COVID-19. В больницах есть запасы лекарств на 322,3 миллиона сомов

В организациях здравоохранения республики имеются запасы лекарственных средств на 322 миллиона 396,8 тысячи сомов. Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.

В том числе в Бишкеке есть запас лекарств на 45,7 миллиона сомов, в Ошской области — на 179 миллионов сомов, в Джалал-Абадской — на 41,5 миллиона, в Баткенской — на 20,3 миллиона. Кроме того, в медучреждениях Чуйской области есть лекарства на 13,5 миллиона сомов, в Нарынской — на 12,8 миллиона, в Иссык-Кульской — на 7 миллионов и в Таласской области — на 5 миллионов сомов.

«При нынешней эпидемиологической ситуации запасов лекарств хватит на 1-1,5 месяца, или на 8-10 тысяч больных. С начала эпидемии COVID-19 из консолидированного бюджета ФОМС выделено организациям здравоохранения на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (СИЗ, респираторы и другие) 1 миллиард 611 миллионов 804,6 тысячи сомов», — подчеркнули в фонде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170463/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В мире заразились 41,6 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек
В Кыргызстане еще пять медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 324 человека
За сутки от коронавируса умерли четыре человека
В КР выявили 582 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 54 588
COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией
Отток мигрантов привел в России к дефициту курьеров и таксистов
Один из участников тестов вакцины от COVID-19 умер от осложнений
Цифра дня. $774,4 миллиона просят власти КР на борьбу с COVID-19
COVID-19. В мире заразились 41,1 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек
Популярные новости
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
23 октября, пятница
11:11
Вторая волна COVID-19. В больницах есть запасы лекарств на 322,3 миллиона сомов Вторая волна COVID-19. В больницах есть запасы лекарств...
11:06
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
11:03
ЦИК пересмотрит свое решение о назначении повторных выборов в парламент
11:01
Два миллиарда сомов ущерба. Что можно сделать на деньги Райымбека Матраимова
10:58
COVID-19. В мире заразились 41,6 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек