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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 октября днем без осадков. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День уменьшился до 10 часов 38 минут.

Памятные даты

День работников дипломатической службы Кыргызской Республики

из интернета
Фото из интернета. Здание МИД КР

Дата приурочена ко Всемирному дню ООН. Установлен в соответствии с постановлением правительства от 21 октября 1998 года.

На плечах дипломатических работников Кыргызстана лежит большая ответственность за достойное представление национальных интересов страны на международной арене.

День работников стандартизации и метрологии Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства от 1 октября 1996 года.

24 октября 1927 года введены основы национальной стандартизации и метрологии в республике. Основными целями Национального института стандартов и метрологии КР «Кыргызстандарта» являются:

  • создание и развитие Национальной системы стандартизации в соответствии с международными правилами и рекомендациями;
  • проведение работ в области метрологии для обеспечения единства измерений в Кыргызской Республике;
  • поддержание и развитие Национальной эталонной базы.

День Организации Объединенных Наций

из интернета
Фото из интернета

24 октября — день принятия устава ООН. Одним из первых документов организации было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

В ООН входит 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главными органами ООН являются: Генеральная ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Международный суд. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений — международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО).

Люди, которые меняли мир

Родилась кинорежиссер Динара Асанова

из интернета
Фото из интернета. Динара Асанова

Родилась в 1942 году в городе Фрунзе. Советский кинорежиссер, актриса и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.

После окончания школы в 1960–1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм», снялась в фильмах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога».

С 1973-го — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее фильмов — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный...» и другие.

Скоропостижно скончалась в Мурманске 4 апреля 1985 года во время съемок фильма «Незнакомка».

Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, Би-би-си), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).

Куда сходить

Культура

  • в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова открылась выставка художницы Нинель Феденко;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставку работ графиков Башкортостана, а также молодых художников из Оша;
  • «Галерея М» — на выставку кыргызских художников;
  • в кафе Chicken Star проходит выставка «Начало»;
  • в Мастерской «705» состоится спектакль «Уя»;
  • на футбольное поле KG Sport пройдет выставка собак;
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» — Jazz Jam Session.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170462/
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