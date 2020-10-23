За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 470 тысяч 216. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 41 миллион 641 тысяча 309 человек. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 406 тысяч 718), Индии (7 миллионов 706 тысяч 946), Бразилии (5 миллионов 323 тысячи 630), России (1 миллион 453 тысячи 923), Аргентине (1 миллион 53 тысячи 650), Франции (1 миллион 41 тысяча 991), Испании (1 миллион 26 тысяч 281), Колумбии (990 тысяч 373), Перу (879 тысяч 876) и Мексике (874 тысячи 171).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 28,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 231,8 тысячи.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 136 тысяч 495. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 898 человек. В том числе в США скончались 223 тысячи 32 человека, Бразилии — 155,9 тысячи, Индии — 116 тысяч 616, Мексике — 87 тысяч 415 и Великобритании — 44 тысячи 437.

В Кыргызстане зарегистрировали 54 тысячи 588 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 110 тысяч 86, Узбекистане — 64 тысячи 439, Таджикистане — 10 тысяч 653.