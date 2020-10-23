11:20
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. В мире заразились 41,6 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 470 тысяч 216. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 41 миллион 641 тысяча 309 человек. Больше всего зараженных в США (8 миллионов 406 тысяч 718), Индии (7 миллионов 706 тысяч 946), Бразилии (5 миллионов 323 тысячи 630), России (1 миллион 453 тысячи 923), Аргентине (1 миллион 53 тысячи 650), Франции (1 миллион 41 тысяча 991), Испании (1 миллион 26 тысяч 281), Колумбии (990 тысяч 373), Перу (879 тысяч 876) и Мексике (874 тысячи 171).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 28,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 231,8 тысячи.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 136 тысяч 495. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 898 человек. В том числе в США скончались 223 тысячи 32 человека, Бразилии — 155,9 тысячи, Индии — 116 тысяч 616, Мексике — 87 тысяч 415 и Великобритании — 44 тысячи 437.

В Кыргызстане зарегистрировали 54 тысячи 588 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 110 тысяч 86, Узбекистане — 64 тысячи 439, Таджикистане — 10 тысяч 653.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170455/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая волна COVID-19. В больницах есть запасы лекарств на 322,3 миллиона сомов
В Кыргызстане еще пять медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 324 человека
За сутки от коронавируса умерли четыре человека
В КР выявили 582 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 54 588
COVID-19. Сколько свободных мест в больницах Бишкека для зараженных инфекцией
Отток мигрантов привел в России к дефициту курьеров и таксистов
Один из участников тестов вакцины от COVID-19 умер от осложнений
Цифра дня. $774,4 миллиона просят власти КР на борьбу с COVID-19
COVID-19. В мире заразились 41,1 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек
Популярные новости
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
23 октября, пятница
11:11
Вторая волна COVID-19. В больницах есть запасы лекарств на 322,3 миллиона сомов Вторая волна COVID-19. В больницах есть запасы лекарств...
11:06
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
11:03
ЦИК пересмотрит свое решение о назначении повторных выборов в парламент
11:01
Два миллиарда сомов ущерба. Что можно сделать на деньги Райымбека Матраимова
10:58
COVID-19. В мире заразились 41,6 миллиона, умерли — более 1,1 миллиона человек