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Общество

Требовать у судей отчета по судебным разбирательствам неконституционно

Конституционная палата признала неконституционным истребование отчета у судьи по конкретному судебному делу, даже если это связано с привлечением его к ответственности.

В решении КП говорится, что при этом остается допустимым привлечение судей к дисциплинарному взысканию за явное и грубое нарушение законности при отправлении правосудия.

В палате отметили, что принципы независимости, неприкосновенности и об особом правовом статусе судей, подчинении их только Конституции и законам, запрете на требование от судьи отчета по конкретному судебному делу и на любое иное вмешательство в деятельность сохраняются. Вместе с тем конституционные гарантии независимости служителей Фемиды не могут носить абсолютный характер.

Судьи должны нести ответственность не за любое отступление от требований закона, а лишь за то, что противоречит целям и предназначению принятия справедливых и объективных решений.

Члены Конституционной палаты подчеркнули, что в основе оценки деятельности судьи должен лежать базовый принцип разграничения проступков, заслуживающих наказания, от случаев, ставших следствием добросовестного заблуждения. Последние не влекут юридической ответственности.

«За судебную ошибку, допущенную в результате добросовестного заблуждения судьи, которая имеет объективные с его точки зрения основания, нельзя расценивать как дискредитирующий факт. Соответственно, не подлежит дисциплинарному взысканию», — уточняют в КП КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170439/
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