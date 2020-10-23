В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 324 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 324 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 25 человек, Оше — 49, Чуйской области — 25, Ошской — 101, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 61, Баткенской — 48, Нарынской — 5.

За весь период выздоровели 47 тысяч 50 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.