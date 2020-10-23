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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 582 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 54 588

В Кыргызстане за сутки выявили 582 новыx случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 63 случая, Оше — 59, Чуйской области — 81, Ошской — 127, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 113, Таласской — 17.

С марта в республике зарегистрировали 54 тысячи 588 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170433/
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