В Кыргызстане за сутки выявили 582 новыx случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 63 случая, Оше — 59, Чуйской области — 81, Ошской — 127, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 86, Баткенской — 113, Таласской — 17.

С марта в республике зарегистрировали 54 тысячи 588 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.