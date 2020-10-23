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Общество

В ГУВД столицы ответили на жалобу пострадавшего в ДТП о бездействии органов

В ГУВД ответили на жалобу мотоциклиста, которого сбили в Бишкеке. Пострадавший сообщил 24.kg о бездействии правоохранительных органов.

В настоящее время, по сообщению пресс-службы ведомства, в рамках досудебного производства назначены все необходимые судебно-медицинские, автотехнические и трасологические экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка.

Установлено, что 19 октября примерно в 12.44 в службу 102 поступил вызов из больницы по факту ДТП на пересечении улиц Ленинградской и Махатмы Ганди.

Прибывшие на место происшествия милиционеры выяснили, что примерно в 8.30 неизвестный водитель, управляя неустановленным авто, совершая маневр поворота налево, столкнулся со скутером. В результате аварии водитель скутера Б.О. с полученными телесными повреждениями поступил в Городскую клиническую больницу № 1 с диагнозом «закрытый перелом пальцев правой ноги».

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 155 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» Кодекса о проступках.

Также установлен водитель автомобиля «Тойота Виш» А.С., 1999 года рождения. Его машина водворена на штрафстоянку.

В настоящее время в рамках досудебного производства назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170410/
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