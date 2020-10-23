Отток мигрантов привел в России к дефициту курьеров и таксистов

Примерно 40 процентов компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе. Результаты нового исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) приводят «Ведомости».

Согласно ему, основной плюс найма мигрантов — это возможность экономить на зарплате. В этом призналось тоже порядка 40 процентов фирм.

Еще 35 процентов респондентов отметили более высокую результативность приезжих по сравнению с российскими гражданами. Каждый четвертый работодатель подчеркнул более ответственное отношение мигрантов к работе.

Кроме того, 19 процентов компаний среди плюсов найма мигрантов называют меньший процент увольнений среди иностранцев. Примечательно, что столько же работодателей, наоборот, жалуются на большую текучесть мигрантов, которые часто уезжают на родину.

На разницу менталитета пожаловались 19 процентов респондентов и на языковой барьер — 16 процентов.

«Но главными препятствиями для найма мигрантов оказываются бюрократические сложности их трудоустройства (37 процентов), а также необходимость сопутствующих расходов — например, на транспорт и аренду жилья (27 процентов)», — приводит данные исследования издание.

Уточняется, что 10 процентов заявили — они не станут нанимать мигрантов «ни при каких обстоятельствах».

Отметим, мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял, что в 2020 году число мигрантов сократилось на 40 процентов. «Особенно не хватает рабочих рук на стройках и в жилищно-коммунальной сфере», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».