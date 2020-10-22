Наццентру по предупреждению пыток передали СИЗ, планшеты и ноутбуки

Национальному центру по предупреждению пыток переданы СИЗ, планшеты и ноутбуки. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, в рамках проекта, реализуемого ОФ «Центр защиты общественных интересов», при поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан» состоялась передача средств индивидуальной защиты (84 одноразовых медицинских халата, 100 респираторных масок, 100 медицинских чепчиков, 300 пар бахил и 100 пар перчаток), двух ноутбуков и шести планшетов.

«Переданное компьютерное оборудование улучшит техническую инфраструктуру центра. Средства индивидуальной защиты позволят продолжить работу наццентра в прежнем режиме в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации по COVID-19», — заключили в НЦПП.