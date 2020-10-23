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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки и спектакли

Театр

24 октября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и с отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 18.00.

24-25 октября. Международный проект «Онлайн-гастроли»

В рамках проекта театры Кыргызстана и ближнего зарубежья обменяются видеозаписями своих спектаклей. 24 октября Альметьевский татарский государственный драматический театр покажет приключенческую сказку «Другая игра», а 25 октября — спектакль о приключениях необычных лесных героев «Времена года».

Сайт rusteatr.kg, Instagram.

Выставки, ярмарки

24 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

24-25 октября. Постоянные выставки, а также выставка работ графиков Башкортостана и художников из Оша

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16-26 октября. Выставка художницы Нинель Феденко

Впервые художница взяла в руки кисть семь лет назад, на тот момент ей был 71 год. За это время было написано множество сюжетов: пейзажи, натюрморты, копии известных полотен. На выставке будет представлено более 40 работ, наиболее значимых, по версии самого автора.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

4-31 октября. Выставка «Начало»

Айдай Мусабекова — молодая художница из Бишкека. Пока она находится в поиске своего стиля и направления в творчестве. Но ее картины, выполненные акварелью, карандашом, гуашью, уже заслужили внимание зрителей. Айдай пишет в разных жанрах: прекрасные натюрморты, фантастические картины, портреты, пейзажи.

Кафе Chicken Star.

24 октября. Выставка собак «Золото Востока»

За звание фаворита поборются собаки всех пород. Эксперт: Наталья Максимова.

Футбольное поле KG Sport, 10.00-18.00.

25 октября. Выставка-ярмарка

Вы сможете приобрести хендмейд-изделия: украшения, открытки, аксессуары, одежду, сумки и многое другое.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 14.00-20.00.


Акции, концерты, мастер-классы

24 октября. Jazz Jam Session

В программе Виола Бабаджанова, Алижан Бабаджанов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Антон Ставничий, Алик Азизов, Оля Комкова и другие. Места ограничены.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

24 октября. Встреча «Вербатим: некоторые театральные опыты в Бишкеке»

Группа 705 совместно с участниками спектакля «Уя» приглашает на встречу с актерами и режиссерами, которые работают в Бишкеке и обращаются к технике вербатим в работах над спектаклями.

Мастерская «705», 15.00.

24 октября. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

25 октября. Поездка на термальные источники

«Иссык-Ата» — один из старейших санаториев, получивший свою известность благодаря целебным сероводородным источникам и красивейшему ущелью. Желающие смогут прогуляться до 10-метрового водопада. Регистрация по номеру 0500505563.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 8.00.

Для детей

25 октября. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170383/
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