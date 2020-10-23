Афиша Бишкека на выходные: выставки и спектакли

Театр
24 октября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)
В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и с отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.
Мастерская «705», 18.00.
24-25 октября. Международный проект «Онлайн-гастроли»
В рамках проекта театры Кыргызстана и ближнего зарубежья обменяются видеозаписями своих спектаклей. 24 октября Альметьевский татарский государственный драматический театр покажет приключенческую сказку «Другая игра», а 25 октября — спектакль о приключениях необычных лесных героев «Времена года».
Сайт rusteatr.kg, Instagram.
Выставки, ярмарки
24 октября. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М», 10.00-19.00.
24-25 октября. Постоянные выставки, а также выставка работ графиков Башкортостана и художников из Оша
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
16-26 октября. Выставка художницы Нинель Феденко
Впервые художница взяла в руки кисть семь лет назад, на тот момент ей был 71 год. За это время было написано множество сюжетов: пейзажи, натюрморты, копии известных полотен. На выставке будет представлено более 40 работ, наиболее значимых, по версии самого автора.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
4-31 октября. Выставка «Начало»
Айдай Мусабекова — молодая художница из Бишкека. Пока она находится в поиске своего стиля и направления в творчестве. Но ее картины, выполненные акварелью, карандашом, гуашью, уже заслужили внимание зрителей. Айдай пишет в разных жанрах: прекрасные натюрморты, фантастические картины, портреты, пейзажи.
Кафе Chicken Star.
24 октября. Выставка собак «Золото Востока»
За звание фаворита поборются собаки всех пород. Эксперт: Наталья Максимова.
Футбольное поле KG Sport, 10.00-18.00.
25 октября. Выставка-ярмарка
Вы сможете приобрести хендмейд-изделия: украшения, открытки, аксессуары, одежду, сумки и многое другое.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 14.00-20.00.
Акции, концерты, мастер-классы
24 октября. Jazz Jam Session
В программе Виола Бабаджанова, Алижан Бабаджанов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Антон Ставничий, Алик Азизов, Оля Комкова и другие. Места ограничены.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
24 октября. Встреча «Вербатим: некоторые театральные опыты в Бишкеке»
Группа 705 совместно с участниками спектакля «Уя» приглашает на встречу с актерами и режиссерами, которые работают в Бишкеке и обращаются к технике вербатим в работах над спектаклями.
Мастерская «705», 15.00.
24 октября. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
25 октября. Поездка на термальные источники
«Иссык-Ата» — один из старейших санаториев, получивший свою известность благодаря целебным сероводородным источникам и красивейшему ущелью. Желающие смогут прогуляться до 10-метрового водопада. Регистрация по номеру 0500505563.
Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова, 8.00.
Для детей
25 октября. Онлайн-лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.
Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.