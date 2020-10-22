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Общество

23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик», отрезки улиц Байтика Баатыра, Тыныстанова, Киевской, проспекта Чуй;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Каширской, Ялтинской, Осмонкула, Суюнбаева, Токтогула, жилмассивы «Дордой-2» (1-3-я улицы), «Кок-Жар» (улицы Шоокум, 13а), «Ак-Босого» (улицы Чуй-50 — Чуй-52), микрорайон «Асанбай», 21-23, 23/2, 25, 27-29, 78, 78/2, 78/3;
  • 9.30-15.00 — проспект Чуй, 50, 52, 56, улицы Гоголя, 113, Карпинского, 80, Герцена, 95а;
  • 9.30-13.00 — улицы 6-я линия, Гагарина;
  • 10.00-13.00 — улица Огонбаева, 222;
  • 11.00-15.00 — микрорайон «Джал»;
  • 12.00-16.00 — улица Коперника, 61, 63, 65;
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Тагай-Бий, Садыр-Аке, Бугу-Эне, Баргын, Каркыра, Дуйшобаева).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, 260-282), Садовое (улица Гидровская), Аламедин (улицы Набережная, Панфилова, переулок Логвиненко), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, 60 лет СССР), Степное (улица Новостройка), Кок-Жар (жилмассив «Торт-Коль», улицы Кыял, Майрам, Карагул, Акмат, Мадиева, Конур, Осмон, Эгимбаева, Матыева, Бишкек, Курманалиева, Арпачиева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая), Камышановка (улицы Пионерская, Фрунзе), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шамши, Кайназаровой, Шопокова), Сокулук (улицы Восточная, МТФ, Первомайская, Ынтымак, Ошская, Фрунзе, Кайназаровой, Мира, Ленинградская);
  • 8.30-17.00 — села Студенческое (улицы Артезианская, Комсомольская, переулок Южный), Фрунзенское (улицы Береговая, Фрунзенская, Садовая);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Пионерская), Александровка (улицы Фрунзе, Дружбы, Советская, Пишпекская, Есенина, Тополева, Добровольского, Новоленинская);

Панфиловский РЭС

  • 9.30-14.00 — село Чалдыбар (район «Нивы», улицы Ленина, Верхняя, Подгорная, Ташкентская, Советская, Луговая, Смаилова, Навои, Комсомольская, Калинина, Восточная, Первомайская, Октябрьская, переулок Гаражный, административное здание айыл окмоту);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант (1-й микрорайон), села Новопокровка (улица Ленина), Киргшелк, Джар-Башы, Интернациональное, Боз-Бармак;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ден-Арык (улица Шаршеналы), Чуй (улицы Зеленая, Береговая, Ломоносова).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — Ош (села Кенеш, Тээке, Чурпо, Арек, Орке, Качыбек, Мээркан, «218-й квартал», улицы Айтматова, Беш-Капа, Кулматова, Салиева, Тотоева, Орозбекова, Осмонбекова, Шолохова, Целинная, Куцемилова, Айни, Папан, Адышева, Султанова, Братьев Весенних, Кыргызстанская, Казакстанская, Туркменистанская, Узбекистанская, Таджикистанская, массив «Калинина»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170374/
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