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Общество

В Бишкеке задержали мошенницу, обещавшую помощь в получении виз в Финляндию

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали 40-летнюю мошенницу, обещавшую гражданам республики помощь в получении виз в Финляндию. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

«С заявлениями в праоохранительные органы обратились трое граждан. По словам потерпевших, каждый из них передал подозреваемой от 24 до 35 тысяч сомов за то, чтобы она помогла им с получением виз. Мошенница обещала предоставить визы в течение 15 рабочих дней. Однако, получив деньги, скрылась», — рассказали в УВД.

Задержанная водворена в ИВС ГУВД столицы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека

Следователи УВД просят граждан, пострадавших от действий злоумышленницы, обратиться к ним по телефонам: 0706233306, 0552102474 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170365/
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