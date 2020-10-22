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Общество

Джаред Лето вновь сыграет Джокера

Американский актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето примет участие в съемках новой версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Картина, получившая официальное название «Лига справедливости Зака Снайдера», выйдет в эфир в виде сериала из четырех серий на стриминговой платформе HBO Max.

Издание сообщает, что в настоящее время кроме Джареда Лето в картине снимаются Бен Аффлек, Рэй Фишеа и Эмбер Херд.

Отметим, актер уже играл Джокера в «Отряде самоубийц» 2016 года. Его версия тогда не понравилась многим фанатам первоисточников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170360/
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