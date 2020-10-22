Акция по сбору вещей для малоимущих семей и детдомов пройдет в Бишкеке

В Бишкеке 24 октября с 11.00 до 16.00 пройдет акция «Мамы детям» по сбору вещей. Об этом 24.kg сообщили в благотворительной группе «Дети Солнца».

Вы можете принести вещи и обувь в чистом и хорошем состоянии, посуду, постельные принадлежности и продукты долгого хранения.

Все направят малоимущим семьям и детским домам.

Машины с шариками и плакатами будут стоять возле КД «Куликовский», кофеен Giraffe coffee, «Бублик», возле автосалона «Азиямоторс», на стоянке гипермаркета «Глобус» в 7-м микрорайоне.